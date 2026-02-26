İran-ABD Nükleer Müzakerelerinde İlerleme Umudu

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, arabuluculuğunu yürüttüğü İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turunda "daha fazla ilerleme kaydetmeyi umduklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında Cenevre'de gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde "yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunduklarını" vurgulayan Bakan Busaidi, gün içinde devam etmek üzere görüşmelere ara verildiğini kaydetti.

Bakan Busaidi, bugün devam edecek üçüncü tur müzakerelerde "daha fazla ilerleme kaydetmeyi umduklarını" ifade etti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.