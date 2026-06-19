İran-ABD Toplantısı İptal Edildi - Son Dakika
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İran-ABD Toplantısı İptal Edildi

19.06.2026 08:59
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İran ve ABD'nin mutabakatına rağmen Bürgenstock'daki toplantı iptal edildi. Hazırlıklar sürüyor.

ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'daki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD Toplantısı İptal Edildi - Son Dakika

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