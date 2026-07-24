İran, ABD Üslerine İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran, ABD Üslerine İHA Saldırısı Düzenledi

24.07.2026 09:54
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İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri hedeflerine insansız hava araçlarıyla saldırdı.

İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'de bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nde bulunan yakıt ve silah depoları, uçak hangarları ile askerlerin konaklama alanlarının İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara karşılık verilmeye devam edileceği ve bölgedeki ülkelerin ekonomik çıkarlarının da bu süreçten zarar görebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD Üslerine İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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