İran, ABD Üslerini Hedef Aldı

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran; ABD'nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'da bulunan üslerini hedef aldı. Üst düzey bir Iraklı yetkili, "Hiçbir kırmızı çizgi kalmamıştır" dedi.
Üst düzey İranlı bir yetkili, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail'e seslenerek "Gelecek olana hazırlıklı olun" mesajı verdi ve "Yanıtımız açık olacak, artık kırmızı çizgi yok" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları artık meşru hedeftir. Bu saldırıdan sonra hiçbir kırmızı çizgi kalmamıştır ve daha önce düşünülmeyen senaryolar da dahil olmak üzere her şey mümkündür" dedi. "ABD ve İsrail bir saldırı ve savaş başlattı. Bunun büyük ve uzun süreli sonuçları olacaktır" diye ekleyen yetkili, İran'a itidal çağrısı yapılmasının ya da teslim olması beklemenin "kabul edilemez ve yalnızca temenniden ibaret" olduğunu sözlerine ekledi.
Açıklama sonrasında Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait bir füzenin Patriot savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu. Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak tüm sakinlerin evde veya başka bir yerde, askeri üslerden uzak durarak içeride kalmalarını tavsiye etti.
El Cezire'nin haberine göre, Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu. Ülkede sirenlerin çaldığı bildirildi..
