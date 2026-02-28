İran, ABD Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika
Son Dakika

İran, ABD Üslerini Hedef Aldı

28.02.2026 13:10
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından bölgedeki tüm açık hedefleri meşru ilan etti.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran; ABD'nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'da bulunan  üslerini hedef aldı. Üst düzey bir Iraklı yetkili, "Hiçbir kırmızı çizgi kalmamıştır" dedi.

Üst düzey İranlı bir yetkili, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail'e seslenerek "Gelecek olana hazırlıklı olun" mesajı verdi ve "Yanıtımız açık olacak, artık kırmızı çizgi yok" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları artık meşru hedeftir. Bu saldırıdan sonra hiçbir kırmızı çizgi kalmamıştır ve daha önce düşünülmeyen senaryolar da dahil olmak üzere her şey mümkündür" dedi. "ABD ve İsrail bir saldırı ve savaş başlattı. Bunun büyük ve uzun süreli sonuçları olacaktır" diye ekleyen yetkili, İran'a itidal çağrısı yapılmasının ya da teslim olması beklemenin "kabul edilemez ve yalnızca temenniden ibaret" olduğunu sözlerine ekledi.

Açıklama sonrasında Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait bir füzenin Patriot savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu. Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak tüm sakinlerin evde veya başka bir yerde, askeri üslerden uzak durarak içeride kalmalarını tavsiye etti.

El Cezire'nin haberine göre, Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu. Ülkede sirenlerin çaldığı bildirildi..

Öte yandan, daha önce Bahreyn'de de İçişleri Bakanlığı acil durum uyarısı yayınlayarak vatandaşları en yakın güvenli yere gitmeye çağırmıştı. Reuters'a göre, ABD Donanma Üssü'nün bulunduğu Bahreyn'in Juffair bölgesinden duman görüldüğünü bildiriliyor. Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun karargahının füze saldırısına hedef olduğunu doğruladı.

Bahreyn'in başkenti Manama'ya bağlı olan Juffair, Basra Körfezi'ndeki ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na (NAVCENT) ve ABD 5. Filosu'na ev sahipliği yapıyor. Söz konusu üs Kızıldeniz ve Arap Denizi genelinde ABD ve müttefiklerinin deniz operasyonları için kilit bir "lojistik ve operasyon merkezi" olarak hizmet veriyor.



Bu gelişmelerin ardından Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını kapattı.





Kaynak: ANKA

İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

İran, ABD Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
İran, ABD Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika
