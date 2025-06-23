İran'ın, Katar'da bulunan ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.
İran devlet televizyonu, Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıda bazı füzelerin isabet ettiğini aktardı.
Haberde, "Şu ana kadar El-Udeyd Üssü'ne 3 füze isabet etti." ifadesi kullanıldı.
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne misillemede bulunduklarını ve ABD'nin nükleer tesislere attığı bomba sayısı kadar füze fırlattıklarını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İran, ABD Üssü'ne Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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