İran, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik eylemlerine ilişkin bugüne kadar 241 iddianame hazırlandığını ve bunların ülkedeki ceza mahkemelerine gönderildiğini açıkladı.

İran'da yayın yapan Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) göre, İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri ve Yargı Erki Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Nasır Sirac, söz konusu suçlara ilişkin davaları takip etmek amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon yürüttüğünü belirtti.

Sirac, bu kapsamda delil ve belgelerin toplandığını ve elde edilen materyallerin ilgili adli makamlara iletildiğini ifade ederek, "Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin (İsrail) ülkemize karşı işlediği suçların neredeyse tamamı savcılıkta dava açılmasıyla sonuçlandı ve bugüne kadar savcılık tarafından 241 iddianame düzenlendi ve bu iddianameler ceza mahkemelerine gönderildi." dedi.

İnsan Hakları Genel Merkezi'nin hukuki süreçlerin ilerletilmesi konusunda hazır olduğunu vurgulayan Sirac, toplanan belge ve kanıtların yasal işlem başlatılması ve mağdurların taleplerinin ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi amacıyla kullanılacağını söyledi.

İranlı yetkili, terör mağdurlarının zamanla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, terör eylemlerini gerçekleştirenlerin veya destekleyenlerin eylemlerinden dolayı hesap vermekten muaf olduklarını düşünmemeleri gerektiğini kaydetti.