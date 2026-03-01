İran, ABD ve İsrail'i Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve İsrail'in sadece İran'a karşı değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaş açtığını belirtti.

İravani, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Başta Rusya ve Çin olmak üzere İran'a yönelik hukuka aykırı saldırıları kınayan konsey üyelerine teşekkür eden İravani, ABD ve İsrail'in saldırganlığını destekleyen diğer konsey üyelerinin de BM Şartı'na göre açık şekilde çifte standart uyguladığını belirtti.

İravani, İran'da saldırılar sonucunda ölen masum sivillerin sayısının artmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bu sadece bir saldırganlık eylemi değil, aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur." dedi.

ABD'nin konseyde gerçekleri çarpıtarak İsrail ile birlikte saldırganlığını haklı çıkarmaya çalıştığını ifade eden İravani, ABD'nin öne sürdüğü gerekçelerin yasa dışı ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

İravani, "Ülkeme karşı yaşananlar açık bir saldırganlık eylemidir. Bugün açılan savaş sadece İran'a karşı bir savaş değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaştır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in basit ve inkar edilemez şekilde uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiğini vurgulayan İravani, bu saldırganlık eylemi devam ettiği sürece, İran'ın kendini savunma hakkını kullanarak karşılık vermeyi sürdüreceğini kaydetti.