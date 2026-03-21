İran, ABD ve İsrail'in Nükleer Tesis Saldırısını Açıkladı

21.03.2026 13:06
İran, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik ABD ve İsrail'in saldırısını duyurdu, radyoaktif sızıntı yok.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Natanz, İran, Son Dakika

