İran, ABD'yi Ahvaz saldırısı nedeniyle 2,8 milyar dolar tazminata mahkum etti - Son Dakika
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İran, ABD'yi Ahvaz saldırısı nedeniyle 2,8 milyar dolar tazminata mahkum etti

İran'da bir mahkeme, 2018'de Ahvaz kentinde gerçekleşen terör saldırısında ABD'nin iddia edilen rolü nedeniyle 2,8 milyar dolar tazminata hükmetti. Kararda, saldırının ayrılıkçı örgüt Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye tarafından düzenlendiği ve ABD'nin örgüte verdiği destek nedeniyle tazminat ödenmesine karar verildiği belirtildi.

12.06.2024 13:03
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İran'da bir mahkeme, ABD'yi 2018'de Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında iddia edilen rolü nedeniyle 2,8 milyar dolar tazminata mahkum etti.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran Uluslararası Hukuk Mahkemesi, terör saldırısının kurbanlarının yakınları ve saldırıda zarar görenlerin yakınlarından oluşan 64 kişinin açtığı davada, ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödemesi yönünde karara vardı.

Saldırının "Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye" adıyla bilinen ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğinin belirtildiği kararda, "ABD hükümetinin örgüte verdiği destek nedeniyle" saldırının kurbanlarına ödenmek üzere toplam 2 milyar 880 milyon dolar tazminata mahkum edildiği belirtildi.

Kararda, "ABD'nin, terör örgütleri DEAŞ ve Ahvaz'daki terör saldırısını gerçekleştiren Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye adlı terör örgütleri dahil olmak üzere terör gruplarını oluşturma, güçlendirme ve yayma eylemlerinin takip edildiği" ifade edildi.

İran'da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan "Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye" örgütü, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine saldırıyla suçlanmıştı. Saldırıda 5'i saldırganlardan olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Örgütün lideri Habib Ferecullah Cab, Mayıs 2023'te idam edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD'yi Ahvaz saldırısı nedeniyle 2,8 milyar dolar tazminata mahkum etti - Son Dakika

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