İran, Avustralya'nın yaptırımlarını protesto etti - Son Dakika
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İran, Avustralya'nın yaptırımlarını protesto etti

İran, Avustralya\'nın yaptırımlarını protesto etti

İran, Avustralya'nın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri gerekçesiyle İranlı üst düzey askeri yetkililere ve kurumlara yaptırım kararı almasını protesto etti. İran Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası iletti. Avustralya'nın yaptırımlarının hukuk dışı ve sorumsuz olduğunu belirten İran, yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

16.05.2024 01:31
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İran, "bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle İranlı üst düzey askeri yetkilileri ve kurumlarına yaptırım kararı alan Avustralya'nın Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Avustralya'nın Tahran Maslahatgüzarına İran'ın protesto notası iletildi.

Avustralyalı diplomata Canberra hükümetinin İran'ın üst düzey yetkililerini ve bazı kurumlarını hedef alan yaptırımlarının "hukuk dışı" ve "sorumsuz" olduğu iletilerek, Tahran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Avustralya'nın İran yaptırımları

Avustralya Dışişleri Bakanlığı 14 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Orta Doğu'da istikrarı bozan eylemlerine tepki olarak" Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani dahil 5 İranlı üst düzey yetkiliye yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Canberra hükümeti ayrıca, 13 Nisan'da İsrail bağlantılı bir ticari gemiye el koyan Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile birlikte İran'ın füze ve insansız hava aracı programlarının geliştirilmesine katkıda bulunan 3 kurum ve şirketi de yaptırım listesine eklediğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu karar, İran'ın nisan ayında İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş insansız hava aracı ve füze saldırısının ardından ortaklarımız tarafından son haftalarda alınan yaptırım önlemleriyle uyumludur. Avustralya, yıkıcı faaliyetlerini durdurması ve uluslararası hukuka uyması için İran'a baskı uygulamaya devam edecek." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Avustralya'nın yaptırımlarını protesto etti - Son Dakika

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