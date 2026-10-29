İran basınına göre Tahran, Vance'in Rızai'ye gönderdiği mektuba yanıt vermedi

TAHRAN (AA) – İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Başkan Yardımcısı JD Vance'i İran'la müzakereleri yeniden başlatmakla görevlendirdiği" iddiasını yalanlamasına karşın, Vance'in İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği mektuba Tahran yönetiminin yanıt vermediğini yazdı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Vance'in "barış müzakerelerini yeniden başlatmak" için gönderdiği mektuba Tahran'ın cevap vermediği belirtildi.

Söz konusu kaynak, ABD'nin önceki yıllarda da İranlı yöneticilere mektuplar gönderdiğini ve bunun olağan dışı bir durum olmadığını ifade etti.

İranlı kaynak, söz konusu mektubun içeriğine dair ortaya atılan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Trump'ın "İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Vance'i görevlendirdiği" iddiası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın direktifi üzerine Vance'in, "barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla" İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

Trump ise bu iddiayı yalanlayarak, Vance'in sadece İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardım ettiğini söylemişti.