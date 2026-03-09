İran Büyükelçisi'ne Balistik Füze İle İlgili Çağrı

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi bakanlığa çağrılarak izahat istendi. Görüşmede söz konusu füze hadisesine ilişkin Ankara'nın tepkisi ve duyduğu endişe İran tarafına iletildi.
