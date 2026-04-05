İran, Cebel Ali'de İsrail gemisinin vurulduğunu açıkladı

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Cebel Ali Limanı'nda İsrail'e ait bir geminin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, BAE'de bulunan Cebel Ali Limanı Kanalı'nda İsrail'e ait bir geminin deniz seyir füzesi ile vurulduğu belirtildi.

Füzenin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı ve yangının hala devam ettiği kaydedildi.