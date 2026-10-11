İran, CENTCOM komutanını Hürmüz'de petrol kaçakçılığı yönetmekle suçladı - Son Dakika
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İran, CENTCOM komutanını Hürmüz'de petrol kaçakçılığı yönetmekle suçladı

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın BAE ordusuyla Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia etti. Rızai, olası ABD saldırısında bölgedeki kablolar ve yapay zeka tesislerinin yok olacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia etti.

Rızai, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CENTCOM Komutanı Cooper'ın, "BAE ordusunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini" ileri süren Rızai, "Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz." dedi.

Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadeleri hakkında ise, "Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırıda, ülkesinin "yeni yeteneklerini" kullanacağını vurgulayan Rızai, "Henüz BAE'deki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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