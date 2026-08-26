İran, Çin'in Yaptırım Reddini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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İran, Çin'in Yaptırım Reddini Memnuniyetle Karşıladı

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Çin'in İran'a yapılan yaptırımları reddetmesini olumlu buldu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin'in, İran'a yönelik "yasa dışı yaptırımları" reddeden açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği ve çok kutuplu dünya vizyonuna dayandığını belirten Kalibaf, "Bu ilişki hiç kimsenin iznine ihtiyaç duymuyor." ifadesini kullandı.

Çin, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım tehditlerini "yasa dışı ve uluslararası hukukta dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımlar" olarak nitelendirmiş ve İran'la yasal işbirliğinin sürdürüleceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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