İran Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'na Katılacak

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TAHRAN, 18 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumuna katılmak ve konuşma yapmak üzere Pazar günü New York'a gidecek.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Salı günkü haberine göre Pezeşkiyan, İran halkının görüşlerini açıklayacağı konuşmasını 24 Eylül'de, üst düzey katılımlı Genel Görüşme toplantısının ilk gününde yapacak.

Cumhurbaşkanının, New York'ta bulunduğu süre boyunca ABD'de yaşayan İran vatandaşları, medya ve düşünce kuruluşu yöneticileri, diğer ülkelerden üst düzey yetkililer ve dini liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan, Pazartesi günü Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, BM oturumuna İran halkının haklarını, tutumlarını ve inançlarını savunmak için katılacağını söylemişti.