İran Cumhurbaşkanı, gözaltında ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı, gözaltında ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lahican kentinde bir şüphelinin gözaltında ölümüyle ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi. Olayla ilgili 5 polis tutuklandı. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı'na olayın tüm boyutlarıyla soruşturulup kabineye bilgi verilmesi talimatını verdi.

29.08.2024 20:16
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin kuzeyindeki Lahican kentinde bir şüphelinin gözaltında ölümüyle ilgili soruşturma başlatılması talimatını verirken olayla ilgili 5 polisin tutuklandığı bildirildi.

Hükümet Bilgilendirme Konseyi İlyas Hazreti, Lahican'da bir şüphelinin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İçişleri Bakanı'na (İskender Mumini) olayın tüm boyutlarıyla soruşturularak kabineyi bilgilendirmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı da olayla ilgili 5 polisin tutuklandığını aktardı.

Mizan'ın haberine göre, Lahican Savcısı İbrahim Ensari, "Vatandaş haklarının ihlali üzerine gerekli takipler yapıldı ve davayla ilgili sanıklar geçici tutuklama kararı kapsamında tutuklandı." dedi.

İran'da 24 Ağustos'ta Muhammed Mirmusevi adlı bir kişinin bir olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada söz konusu kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerde işkence izleri göze çarpmıştı.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, İran, İnsan Hakları, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı, gözaltında ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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