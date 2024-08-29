İran Cumhurbaşkanı, gözaltında ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin kuzeyindeki Lahican kentinde bir şüphelinin gözaltında ölümüyle ilgili soruşturma başlatılması talimatını verirken olayla ilgili 5 polisin tutuklandığı bildirildi.

Hükümet Bilgilendirme Konseyi İlyas Hazreti, Lahican'da bir şüphelinin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İçişleri Bakanı'na (İskender Mumini) olayın tüm boyutlarıyla soruşturularak kabineyi bilgilendirmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı da olayla ilgili 5 polisin tutuklandığını aktardı.

Mizan'ın haberine göre, Lahican Savcısı İbrahim Ensari, "Vatandaş haklarının ihlali üzerine gerekli takipler yapıldı ve davayla ilgili sanıklar geçici tutuklama kararı kapsamında tutuklandı." dedi.

İran'da 24 Ağustos'ta Muhammed Mirmusevi adlı bir kişinin bir olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada söz konusu kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerde işkence izleri göze çarpmıştı.