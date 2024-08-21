İran Cumhurbaşkanı Meclis'e işbirliği çağrısında bulundu - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Meclis'e işbirliği çağrısında bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'e işbirliği ve hükümetine destek çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği 19 bakan adayı için Meclis'te yapılacak güven oylaması öncesinde milletvekillerine hitap etti.

21.08.2024 14:47
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'e işbirliği ve hükümetine destek çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği 19 bakan adayı için Meclis'te yapılacak güven oylaması öncesinde milletvekillerine hitap etti.

Meclis'e sunduğu bakan adaylarının her biri için İran lideri Ali Hamaney dahil ülkenin en üst düzey isimleriyle istişare ettiğini dile getiren Pezeşkiyan, özellikle Dışişleri Bakanlığı için aday gösterilen eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi başta olmak üzere kabine listesinin Hamaney'in onayını aldığını belirtti.

Milletvekillerinden kabinesine eksiksiz şekilde güven oyu vermesini talep eden Pezeşkiyan, "Tarihin bu döneminde bugün ihtiyacımız olan birlik ve iç uyumdur." dedi.

Kabinesinde farklı siyasi cenahlardan isimlere yer verdiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Uzmanların yardımıyla kanunları uygulamaya çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için farklı bakış açılarının bir arada çalışmasına izin verin. Birbirimizle kavga etmemeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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