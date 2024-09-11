İran ve Irak Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat'ı ziyaretinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Pezeşkiyan'ın Hükümet Sarayı'ndaki görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklık düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan dosyalar değerlendirildi.

Sudani, istikrar ve kalkınma adına bölgedeki ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla yüzleşmek için iki ülke arasında ikili çalışmanın önemini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı da İran'ın ikili ilişkileri güçlendirme ve iki ülke arasındaki işbirliği programları ve mutabakat anlaşmalarını sürdürme arzusunu vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca Sudani'ye İran lideri Ali Hamaney'in mesajının yer aldığı bir plaket takdim ederek, Irak'a "Erbain ziyareti" sırasında gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil'i de ziyaret edecek.