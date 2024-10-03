İran Cumhurbaşkanı'ndan Asya Ülkelerine Çağrı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı'ndan Asya Ülkelerine Çağrı

Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına karşı Asya ülkelerinin güvenlik için acil harekete geçmesini istedi.

03.10.2024 15:48
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırıları karşısında "güvenlik" endişesi yaşayan ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu Forumu'nda konuştu.

Filistin ve Lübnan'ın Asya toplumunun önemli bir parçası olduğuna değinen Pezeşkiyan, "Uluslararası toplulukların, Gazze ve Lübnan'daki krizi çözmede yetersiz veya isteksiz olduğuna şahit olmaktayız. Güvenlik ve barış konuşunda endişeli ülkeler, özellikle Asya ülkeleri bu krizi yok etmek ve savaşı durdurmak için harekete geçmelidirler." dedi.

Ülkesinin bölgede tam kapsamlı bir ateşkes istediğini dile getiren Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu Forumu'nda "70 yıldan bu yana süren Filistin topraklarındaki işgalin tamamen kaldırılması" çerçevesinde çalışacak özel bir komisyon kurulmasını önerdi.

Pezeşkiyan, Asya Forumu çerçevesinde seçilmiş üyelerin katılımıyla kurulacak komisyonun görevini, Gazze ve Lübnan savaşında yaralananların durumunun acilen ele alınması, savaştan zarar görmüş bölgelere derhal tıbbi ve insani yardım malzemelerinin gönderilmesi ve İsrail'in insan hakları ihlallerini ilgili uluslararası kuruluşlara rapor etmesi olarak önerdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı liderler zirvesinin söz konusu bölgesel sorunun çözülmesi yönünde irade gösteren ülke yöneticilerinin katılımıyla acil bir zirve toplantısı düzenlemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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