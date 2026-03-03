İran Cumhurbaşkanı'ndan Ulusal Birlik Vurgusu - Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı'ndan Ulusal Birlik Vurgusu

03.03.2026 16:18
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına rağmen ulusal birlik mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD- İsrail saldırılarına rağmen ülke genelinde faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "ulusal birlik" mesajı verdi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınması için gerekli yetkilerin illere devredildiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, "Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz. Ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesud Pezeşkiyan, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

