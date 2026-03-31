İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız

PEZEŞKİYAN, ATEŞKES İÇİN İRAN'IN ŞARTINI AÇIKLADI

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Tahran'dan ateşkes ihtimalini güçlendiren bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ateşkes için şartı açıkladı. Pezeşkiyan, "Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

