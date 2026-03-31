Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN, ATEŞKES İÇİN İRAN'IN ŞARTINI AÇIKLADI

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Tahran'dan ateşkes ihtimalini güçlendiren bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ateşkes için şartı açıkladı. Pezeşkiyan, "Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    bunu sari kafa yapar isterse ama zor gibi 15 2 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Aynen böyle kesin tüm orta doğudaki şavaş lar tamâmen dursun bır daha tekrarlanmamakla savaşı durdura bılır İran haklı 12 1 Yanıtla
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    israilin de gazzeden Lübnandan çekilmesi lazım sadece abd değil 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:15:57. #7.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.