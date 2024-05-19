İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter kaza yaptı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı\'nı taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililerin bulunduğu helikopterin kazaya uğradığı noktaya yaklaştığını söyledi. Kızılay'dan 40'tan fazla özel arama kurtarma ekibi çalışmalara devam ediyor. Helikopterin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi.

19.05.2024 20:31
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İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililerin bulunduğu helikopterin kazaya uğradığı noktaya yaklaştığını söyledi.

Kulivend, basına yaptığı açıklamada, "Şu anda Kızılay'dan 40'tan fazla özel arama kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kazanın olduğu noktaya yaklaştı." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, bu sabah iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

Baraj açılışı töreni dönüşünde Reisi'yi taşıyan helikopterin hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.

Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdüğü bildirilmişti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı vermişti. Kızılay'ın arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu dahil askeri birimlerin özel ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter kaza yaptı - Son Dakika

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