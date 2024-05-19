İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterde sert iniş - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterde sert iniş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi\'yi taşıyan helikopterde sert iniş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin bulunduğu bildirildi. Helikopterin Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi.

19.05.2024 17:31
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterdeki İranlı yetkililer hakkında bilgi verdi.

Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi.

İran Kızılay'ı "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini ifade ederken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktarmıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterde sert iniş - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterde sert iniş - Son Dakika
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