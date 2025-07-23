İran'da 1000 Kaçak Kripto Para Cihazı Ele Geçirildi

İran'da enerji sorunları devam ederken aşırı enerji tüketimini dizginlemeye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında bin yasa dışı kripto para madencilik cihazının ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, sürdürülebilir elektrik sağlamak ve kaçak elektrik tüketimiyle mücadele etmek amacıyla yürütülen operasyonlar kapsamında bin adet kaçak kripto para madencilik cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen cihazların imha edildiği görüntüler Fars Haber Ajansı tarafından yayımlandı.

Söz konusu bin cihazın 10 bin konutun bir aylık elektrik tüketimine eşdeğer enerji tükettiği bildirildi.

İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor. İran'da elektrik maliyetlerinin nisbeten ucuzluğu son yıllarda kripto para madenciliğinin ülkede yaygınlaşmasını sağlıyor.

Ancak ülkede özellikle aşırı soğuk ve sıcak mevsimlerde fazla tüketim nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.