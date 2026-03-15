İran'da 223 Kadın, 202 Çocuk Hayatını Kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ABD- İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi.

Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.