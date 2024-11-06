İran'da 4 kişi, İsrail adına casusluk suçundan idama mahkum edildi.
İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinin Devrim Mahkemesi, İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 4 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.
İdama mahkum edilenlerden 3'ünün 27 Kasım 2020'de Tahran'da nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastta da rol sahibi oldukları aktarıldı.
Söz konusu mahkumların kimlik bilgileri paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › İran'da 4 Kişi İdam Cezaına Çarptırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?