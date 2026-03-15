İran'da "casusluk yapmakla" suçlanan 500 kişi gözaltına alındı

15.03.2026 23:30
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana "düşmana ve İran karşıtı medyaya ülke aleyhine casusluk yapmakla" suçlanan 500 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana casusluk suçlamasıyla 500 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürü, gözaltına alınanların bazıları militan gruplarla bağlantılı olarak hedefler hakkında istihbarat sağlamakla suçlandığını belirtti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, son dönemlerde "casusluk" suçlamasıyla gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının başlamasından bu yana 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Radan, "Bunlardan 250'si, İran International televizyonuna vurulacak hedefler hakkında istihbarat sağlayan, militan gruplarla bağlantıları olan ve kamu düzenini bozmaya çalışan kişiler." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanları "casus" şeklinde nitelendiren Radan, söz konusu kişilerin "düşmana ve İran karşıtı medyaya" bilgi verdiğini ileri sürdü.

İRAN INTERNATIONAL TELEVİZYONU

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle İran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

