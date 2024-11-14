İran'da 6 Kişiye İdam Cezası

Güncel

İran'da zorunlu örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere dair yargılamada 6 kişiye daha idam cezası verildi.

İran Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic üyesi Arman Aliverdi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın sanık avukatlarından Babek Pakniya X sosyal medya platformunda konuya dair paylaşımda bulundu.

Pakniya, Tahran Devrim Mahkemesinin oy çokluğuyla dava sanıklarından 6 kişiye idam cezası verdiğini, karara itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

İran medyasına yansıyan haberlerde davada yargılaması devam eden iki sanık hakkında ise henüz bir karar verilmediği aktarıldı.

- Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüz civarında emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Tahran'ın Ekbatan semtinde çıkan olaylarda Besic üyesi Arman Aliverdi, göstericilerin darbetmesi sonucu ölmüştü. Olayın ardından 50'ye yakın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü hakkında dava açılmıştı.

Protestolar sırasında binlerce kişi gözaltına alınmış, bazı göstericiler idamla yargılanmıştı. Daha önceki yargılamalarda en az 17 kişiye idam cezası verilmiş bunlardan 7'sinin cezası infaz edilmişti.