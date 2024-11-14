İran'da 6 Kişiye İdam Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da 6 Kişiye İdam Cezası

Mahsa Emini gösterileri sonrası 6 kişiye daha idam cezası verildi, itiraz hakkı mevcut.

14.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da zorunlu örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere dair yargılamada 6 kişiye daha idam cezası verildi.

İran Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic üyesi Arman Aliverdi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın sanık avukatlarından Babek Pakniya X sosyal medya platformunda konuya dair paylaşımda bulundu.

Pakniya, Tahran Devrim Mahkemesinin oy çokluğuyla dava sanıklarından 6 kişiye idam cezası verdiğini, karara itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

İran medyasına yansıyan haberlerde davada yargılaması devam eden iki sanık hakkında ise henüz bir karar verilmediği aktarıldı.

- Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüz civarında emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Tahran'ın Ekbatan semtinde çıkan olaylarda Besic üyesi Arman Aliverdi, göstericilerin darbetmesi sonucu ölmüştü. Olayın ardından 50'ye yakın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü hakkında dava açılmıştı.

Protestolar sırasında binlerce kişi gözaltına alınmış, bazı göstericiler idamla yargılanmıştı. Daha önceki yargılamalarda en az 17 kişiye idam cezası verilmiş bunlardan 7'sinin cezası infaz edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Mahsa Emini, Politika, tahran, Güncel, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 6 Kişiye İdam Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:32 Cimbom’a bedava dünya yıldızı Cimbom'a bedava dünya yıldızı
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:59 ATM’lerde bazı şifreler yasaklandı ATM'lerde bazı şifreler yasaklandı
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 12:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da 6 Kişiye İdam Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.