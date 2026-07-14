İran'da ABD Füzeleriyle Saldırı

İran'ın Buşehr şehrindeki 4 noktanın ABD tarafından füzeyle vurulduğu bildirildi.

İran basınının Bender Abbas'tan sonra Buşehr ve Çoğadek kentinde de patlama sesi duyulduğunu açıklamasının ardından Buşehr Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Buşehr ve Çoğadek kentinde de patlamaların meydana geldiği özellikle Buşehr'de 4 noktanın ABD füzeleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Valilik, saldırılarla ilişkili olarak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin gelmediğini açıkladı.

Öte yandan Hürmüzgan Valiliği de Bender Abbas kentinin batısının birkaç füzeyle vurulduğunu ve oluşan hasara ilişkin daha sonra açıklama yapılacağını duyurdu.