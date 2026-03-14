İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 120 Okul ve 43 Sağlık Merkezi Hasar Gördü

14.03.2026 14:30
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail saldırılarında 120 okul, 43 sağlık merkezi ve yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü, 223 kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılarda 36 bin konut ve 6 bin ticari birim etkilenirken, 16 sağlık çalışanı da hayatını kaybetti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD- İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 120 okul, 43 sağlık merkezi olmak üzere yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü ve saldırılarda 223 kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, saldırılarda 36 bin 469'u konut, 6 bin 179'u da ticari birim olmak üzere 42 bin 914 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda, 43 sağlık merkezi ve 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, 16 sağlık çalışanının öldürüldüğü bilgisini verdi.

ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların, öğrenci ve öğretmenlerin sayısını da açıklayan Muhacirani, "Kadın şehidimizin sayısı 223, yaralı kadınlarımızın sayısı ise 2 bin 729. Şehit öğretmen ve öğrencilerin sayısı da 206'ya ulaştı." dedi.

Saldırılarda 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, saldırılarda Tahran'ın simgelerinden sayılan Azadi Kulesi'nin de hasar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

13:31
13:00
12:47
12:32
12:21
11:28
14.03.2026 14:41:28
