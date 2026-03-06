İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 4 Bin Sivil Yapı Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 4 Bin Sivil Yapı Etkilendi

06.03.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kızılay Başkanı, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil yapının zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD- İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.

Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kızılay, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 4 Bin Sivil Yapı Etkilendi - Son Dakika

Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

09:16
FIFA’dan devrim gibi karar Dünya Kupası’nda maçlar duracak yerine o başlayacak
FIFA'dan devrim gibi karar! Dünya Kupası'nda maçlar duracak yerine o başlayacak
09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
08:25
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:28:28. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'da ABD-İsrail Saldırıları: 4 Bin Sivil Yapı Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.