Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD-İsrail Saldırısı: 5 Ölü

16.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Merkezi eyaletinde ABD-İsrail saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var.

İran'ın Merkezi eyaletinde ABD- İsrail'in iki ayrı sivil yerleşim birimlerine saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Merkezi Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, eyalete bağlı Erak kentindeki bir köye sabaha karşı füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Aynı eyalete bağlı Mahallat kentinde de sivil bir yerleşim noktasına yapılan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 12:37:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.