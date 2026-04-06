İran'da ABD ve İsrail Saldırısı

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Ardakan'daki sarı kek üretim tesisine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıların barışçıl nükleer tesislerin dokunulmazlığının açık bir ihlali olduğunu belirten İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılarla birlikte reaktör yakıtı tedarik zinciri ile nükleer tıbbın gelişiminin hedef alındığını açıkladı.