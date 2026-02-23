İran'da Anonim Kısa Mesaj Şoku

(ANKARA) - İran devlet medyası, bugün ülke genelindeki çok sayıda kişiye kaynağı bilinmeyen anonim bir kısa mesaj gönderildiğini bildirdi.

Haberlere göre mesajda, "ABD Başkanı bir eylem adamıdır. Bekleyin ve görün" ifadeleri yer aldı. İran basını, daha önce de bazı vatandaşların benzer içerikte kısa mesajlar aldıklarını aktardığını belirtti.

Mesajın kim tarafından gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, yaklaşık 14 saat önce yayımladığı değerlendirmede, İran'ın nükleer programına ilişkin esneklik sinyallerine rağmen ABD'nin olası bir askeri müdahale ihtimalinin arttığı yönünde analizlerin yapıldığını yazdı. Gazete, ilgili ekiplerin olası senaryolar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.