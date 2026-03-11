İran'da bir banka şubesinin ABD- İsrail'in füze saldırısına uğradığı bildirildi.
İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, saldırının ardından teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.
İran'da Banka Şubesine Füze Saldırısı
