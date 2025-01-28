İran'da Cevad Zarif'in Açıklamalarına Protesto

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İran'ın Meşhed kentinde onlarca kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif'i, Davos'ta yaptığı açıklamalara tepki göstererek protesto etti.

"Entekhab" haber sitesine göre, Meşhed'de muhafazakarlara destek veren onlarca gösterici Zarif'in istifasını istedi.

"Amerikancı Zarif idam edilmeli, "Ya istifa, ya görevden alma", "Zarif hata yaptı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, reformistlere yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Zarif, geçen günlerde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ABD ile İran müzakerelerine zarar verdiği, ülkede katı başörtüsü yasağının gevşetildiği, Tahran'da birçok kadının artık başörtüsü takmaması ve bu yasağı çiğnemesine rağmen hükümetin baskı uygulamama kararı aldığı" şeklindeki sözleri ülkedeki muhafazakarların tepkisine yol açmıştı.