İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Sandığa Gideceklerin Oranı Açıklandı

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İran'da 28 Haziran'da yürütülecek cumhurbaşkanı seçimi için ülkede yapılan kamuoyu yoklamasında "kesinlikle sandığa gideceğini" belirten seçmenlerin oranı 44,4 olarak açıklandı.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 9-10 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin halkın görüşlerini sordu.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 906 kişiyle yapılan anket sonucunda seçmenlerin yüzde 44,4'ü 28 Haziran'daki seçimlere kesinlikle katılacağını, yüzde 7,3'ü ise büyük olasılıkla katılacağını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 28,7'si seçime hiçbir şekilde katılmayacağını, yüzde 14,9'u, henüz seçime katılıp katılmama konusunda karar vermediğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 4,7'si ise seçime katılma ihtimalinin az olduğunu ifade etti.

İran'da 2021'de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılım oranı 48,4 olarak açıklanmıştı.