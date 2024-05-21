İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Haziran'da Yapılacak - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Haziran'da Yapılacak

İran\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Haziran\'da Yapılacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran'da yapılacak. Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile yapılan görüşmenin ardından, seçimin tarihi belirlendi. Aday olmak isteyenlerin başvuruları 30 Mayıs ile 3 Haziran arasında yapılacak ve seçim tanıtım çalışmaları 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar sürecek. Yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla kurulun düzenlemeleri yapılacak ve halk tarafından seçilecek adaylar arasından cumhurbaşkanı belirlenecek.

21.05.2024 00:17
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(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran'da yapılacak.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran günlerinde başvuruda bulunması  gerekecek. Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: ANKA

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