İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin İlk Adaylık Başvuruları Yapıldı - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin İlk Adaylık Başvuruları Yapıldı

İran\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin İlk Adaylık Başvuruları Yapıldı

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk adaylık başvurusu yapan isimler bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan ve İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi oldu. Seçimlerde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

30.05.2024 15:18
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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk adaylık başvurusu yapan isimler bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan ve İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi oldu.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusu süreci başlarken şu ana kadar sadece 3 kişi İçişleri Bakanlığına gelerek başvuruda bulundu.

Adaylık başvurusunda bulunan ilk isim bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan oldu.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra basına açıklama yapan Sebbagiyan, "Doğal olarak bir dizi sorunumuz var. Başarılarımıza ve kazanımlarımıza rağmen ne yazık ki önceki hükümetler halkın ekonomik sorunlarını çözemedi. Hemen hemen tüm hükümetler döneminde sınıf farkı arttı. İnsanlar yaşam şartlarından memnun değil." dedi.

Sebbagiyan, cumhurbaşkanı olması halinde bu sorunları çözmek için ilk olarak idari ve siyasi yapının reforme edilmesi için çalışacağını belirtti.

Adaylık başvurusunda bulunan diğer isim Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Kevakebiyan da yaptığı açıklamada, "Planım, yaptırımların tamamen kaldırılmasını sağlamak ve Siyonist rejim (İsrail) dışındaki tüm dünya ile bilgelik, onur ve çıkar ilkesine dayalı ilişkiler kurmak." diye konuştu.

Adaylık başvurusunu yapan diğer isim İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi ise "Ülkenin tüm kesimlerinin ilgilenilmesi gereken sorunları var ve benim seçim sloganım 'Bizim İran'ımız'." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçimlere katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adaylarını, Anayasaya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Seçimlerde adaylık başvurusu yapabilecek muhtemel adayların başında Ali Laricani, Said Celili, İshak Cihangiri, Perviz Fettah, Mahmud Ahmedinejad, Abdunnasır Himmeti, Muhsin Rızai, Mehrdar Bezrpaş, Mesud Pezeşkiyan, Ali Rıza Zakani, Muhsin Haşimi, Hasan Humeyni ve Said Muhammed gibi isimler geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin İlk Adaylık Başvuruları Yapıldı - Son Dakika

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