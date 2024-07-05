İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu Başladı

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(TAHRAN) - İran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri, bugün İran yerel saatiyle 08.00'de başladı. Seçimlerin ilk turunda, reformist aday Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 42,5'ini alarak cumhurbaşkanlığı seçimini ilk sırada tamamlamıştı. Pezeşkiyan ikinci turda, ilk turda oyların

yüzde 38,6'sını alan muhafazakar Said Celili ile yarışacak.

Ağustos 2021'de göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da seçim kararı alınmıştı.. Birinci turda oyların çoğunluğunu alan Pezeşkiyan ile ikinci olan Celili, bugün yapılan ikinci tur seçimleri için yarışacak. Sandıkların açılmasıyla İranlılar, İran yerel saatine göre 08.00'da oy kullanmaya başladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, sabah erken saatlerde oyunu kullandı ve İran vatandaşlarını oylarını kullanmaya çağırdı.

Birinci turda oyların üçte birinden azını alarak seçimlerden çekilen muhafazakar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın, "devrim cephesi" adayı olarak Celili'yi desteklemesiyle oylarının çoğunun ikinci turda Celile'ye kayması bekleniyor.

Birinci turda, tek reformist aday Pezeşkiyan'ın en büyük avantajlarından biri, yarıştığı muhafazakar adayların, karşı cenahta oyları bölüyor olmasıydı. Ancak Pezeşkiyan, ilk turda oy kullanamayan ve ikinci turda oy kullanma olasılığı bulunan hayal kırıklığına uğramış kişilerin kendisini desteklemesini bekliyor.

Öte yandan, anketlere göre, ikinci turun öne çıkan ismi Pezeşkiyan. İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA), 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin anketin sonuçlarını paylaştı. Ülkede, 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere, "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti. Anketteki katılımcıların, yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.