İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pezeşkiyan önde - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pezeşkiyan önde

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ederken reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, yüzde 51,5 ile yarışı önde götürüyor. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 9 milyon 699 bin 843 oyun sayıldığını açıkladı. Pezeşkiyan, 4 milyon 996 bin 364 oy alarak yüzde 51,5 ile yarışı önde götürüyor. Şu ana kadar sayılan oyların 4 milyon 526 bin 960'ını alan Celili'nin oy oranı ise yüzde 46,7 oldu.

06.07.2024 03:23
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İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ederken reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, yüzde 51,5 ile yarışı önde götürüyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 9 milyon 699 bin 843 oyun sayıldığını açıkladı.

Pezeşkiyan, 4 milyon 996 bin 364 oy alarak yüzde 51,5 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 4 milyon 526 bin 960'ını alan Celili'nin oy oranı ise yüzde 46,7 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pezeşkiyan önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pezeşkiyan önde - Son Dakika
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