İran'da DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İran'da DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı

İran'ın Kereç kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, DEAŞ sorumlusu Muhammed Zaki'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin Kereç'te yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin Ramazan Bayramı'nda terör saldırısı düzenleme hazırlığı yaparken yakalandıkları belirtildi.

06.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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İran'ın Kereç kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

"Entekhab" haber sitesine göre İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi konuya ilişkin bilgi verdi.

Mehdi, "Aralarında DEAŞ sorumlusu Muhammed Zaki'nin de bulunduğu 3 kişi Kereç'te gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili söz konusu kişilerin Ramazan Bayramı'nda terör saldırısı düzenleme hazırlığı yaparken yakalandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı - Son Dakika

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