İran'da DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı

Van'da yetim çocuklara yönelik düzenlenen iftar programı

Van'da Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programda, katılımcılara bayramlık şeker, kolonya ve oyuncak hediye edildi.