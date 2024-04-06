İran'da DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı

İran'ın Kereç kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
"Entekhab" haber sitesine göre İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi konuya ilişkin bilgi verdi.
Mehdi, "Aralarında DEAŞ sorumlusu Muhammed Zaki'nin de bulunduğu 3 kişi Kereç'te gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili söz konusu kişilerin Ramazan Bayramı'nda terör saldırısı düzenleme hazırlığı yaparken yakalandıklarını kaydetti.
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