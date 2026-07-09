İran'ın güneyindeki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde İran Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait bir bölgede iki patlama olduğu ve savaş uçakları tarafından bölgeye saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
İran resmi haber Ajansı IRNA'ya göre, Kunarek Kaymakamı Muhammed Yunus Hakkani, kente yönelik saldırılar hakkında bilgi verdi.???????
Hakkani, kentte İran Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait bir bölgede iki patlama olduğunu ve savaş uçakları tarafından bölgeye saldırı gerçekleştirildiğini belirtirken, saldırı sonucu oluşan hasara ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.
Hakkani, saldırının hangi ülkeye ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği konusunda ise bilgi vermedi.???????
Son Dakika › Güncel › İran'da Deniz Kuvvetleri Üzerine Saldırı - Son Dakika
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