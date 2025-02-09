İran\'da Devrim Kutlamaları

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İran'da devrimin 46. yıldönümünün kutlamaları kapsamında başkent Tahran'da bir çok noktada havai fişek gösterileri yapıldı.

Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi ve Milad Kulesi, devrimin 46. yıldönümünün kutlamaları kapsamında ışık gösterileriyle aydınlatıldı.

Başkentin çeşitli noktalarında da havai fişek gösterileri yapıldı.

İran'da 1979'da gerçekleştirilen devrimin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Bu yıl İran takvimine göre 10 Şubat'a denk gelen devrim törenlerine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey yetkililer katılacak.