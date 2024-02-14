İran'da doğal gaz boru hattında patlama - Son Dakika
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İran'da doğal gaz boru hattında patlama

İran\'da doğal gaz boru hattında patlama

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda yangın çıktı ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

14.02.2024 03:21  Güncelleme: 03:22
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İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.

Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Helvai bölgesindeki doğal gaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.

Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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