İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika
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İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu

İran\'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu

İran'da önceki cumhurbaşkanı seçiminde adaylığı veto edilen Ali Laricani, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Laricani, adaylığının onaylanması halinde en güçlü isimlerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

31.05.2024 09:35
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İran'da önceki cumhurbaşkanı seçiminde adaylığı veto edilen eski Meclis Başkanı Ali Laricani, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Laricani, başvuru sürecinin ikinci gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaptı.

Adaylığının onaylanması halinde eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili gibi seçimlerde en güçlü isimlerden biri olabileceği değerlendirilen eski Meclis Başkanı Laricani, kayıt işlemleri sonrası yaptığı açıklamada, "Devlet milletin yerini almazsa, şeffaflık artar, gereksiz düzenlemeler azaltılırsa yolsuzluk alanı ortadan kalkacaktır. İnsanların her işine müdahale eden hantal bir hükümetle kesinlikle bir yere varamayız." dedi.

"Bazı ülkelerin şartları bizden daha karmaşıktı ama çözmeyi başardılar." ifadelerini kullanan Laricani, ülkede geçim sorunu dahil tüm sorunların çözülebileceğini söyledi.

Halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı olarak görev yapan Laricani, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaptırımların kaldırılmasının diplomasinin öncelikleri arasında yer alacağını dile getirdi.

Laricani'nin daha önce adaylık başvurusu reddedilmişti

İran'da 2008-2020 yıllarında 12 yıl Meclis Başkanı olarak görev yapan Ali Laricani, ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınıyor.

Meclis Başkanlığı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı ve İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Laricani'nin 2021'deki seçimlerde yaptığı adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. Konsey, veto nedenini şu ana kadar açıklamadı.

Buna karşılık ülke basınında 26 Mayıs'ta yer alan haberlerde, Laricani'nin bu kez Hamaney'den adaylık iznini aldığı iddia edilmişti. Adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde Laricani'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından biri olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimleri 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adaylarını, Anayasaya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Laricani'den önce dün bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan adaylık başvurusu yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika

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