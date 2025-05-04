İran'da Fabrika Yangınları ve Patlamalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Fabrika Yangınları ve Patlamalar Sürüyor

İran'daki yangın ve patlamalar sonrası sabotaj iddiaları reddedildi, araştırmalar devam ediyor.

04.05.2025 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da fabrika yangınları ve çeşitli tesislerdeki patlamalar dikkati çekerken, yetkililer sabotaj iddialarını reddediyor.

İran'da 26 Nisan'da ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamadan bugüne kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde en az 5 yangın çıktı.

Liman'daki patlama sabotaj iddialarını gündeme getirdi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de patlamada kasıt veya ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için güvenlik ve yargı kurumlarına talimat verdi. Liman patlamasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer limandaki patlamada sabotaj ihtimalini reddetti

Daha sonra yayımlanan ön soruşturma raporunda sabotaj ihtimali reddedilerek, patlamanın ihmalden kaynaklandığı açıklandı. Raporda, patlamanın ihmalden kaynaklı yanlış kategoride etiketlenmiş ve uygun şekilde depolanmamış oksitleyici kimyasallardan kaynaklandığı belirtildi.

İranlı üst düzey yetkililer, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamaya ilişkin sabotaj ihtimalini şimdilik dışlasa da Tahran Milletvekili Muhammed Sirac, patlamada İsrail'in parmağı olduğuna dair açık işaretler bulunduğunu iddia etti. 28 Nisan'da Tahran'dan yayın yapan Rokna haber sitesine konuşan Sirac, İsrail'in patlamaları gerçekleştirmek için uydular veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı cihazlar kullanmış olma ihtimalini dile getirdi.

Liman'daki patlamadan 3 gün sonra 29 Nisan'da bu kez İsfahan'da bir barut fabrikasına ait barakada patlama meydana geldi. Patlama, iki işçinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yetkililer, patlamanın nedenini henüz açıklamadı.

Yangınlar İsfahan, Elburz, Kum ve Meşhed'de devam etti

İran'daki yangınlar, limandaki patlama ve barut fabrikası olaylarıyla sınırlı kalmadı. Son birkaç gün içinde ülkede birçok farklı bölgede yangın çıktı.

Önce dün Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde ana elektrik santralinde yangın çıktığına dair sosyal medyada haberler paylaşıldı. Bunun üzerine İranlı yetkililer, yangının santralde değil, yakınlarındaki bir çöp toplama alanında ve karton fabrikasında çıktığını bildirdi.

Sosyal medyada, yangının elektrik santralinde çıktığına dair görüntü ve iddialar yer alırken devlet televizyonu, elektrik santralinden görüntüler paylaşarak santralde herhangi bir yangın olmadığı bilgisini aktardı.

Daha sonra ülkenin batısındaki İlam eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi verildi.

Ülkede bugün de önce Kum kentindeki organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangında ikisi ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Bunun ardından da İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktığı açıklandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirilirken can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Fabrika Yangınları ve Patlamalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:06:16. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Fabrika Yangınları ve Patlamalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.