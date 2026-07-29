İran'da Füze Boş Araziye Düşmüştür
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 'düşman' füzesinin boş bir araziye isabet ettiği bildirildi.
TAHRAN (AA) – İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir füzenin boş araziye isabet ettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Batı Azerbaycan Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, eyalet sınırları içerisinde yer alan boş bir araziye "düşman" füzesinin isabet ettiği ifade edildi.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İran'da Füze Boş Araziye Düşmüştür - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?