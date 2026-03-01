İran'da Geçici Liderlik Konseyi Göreve Başladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçilmesine kadar "Velayet-i Fakih" makamının görevlerini yürütecek "Geçici Liderlik Konseyi"nin görevine başladığını belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre, Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları sonrası ilke kez kamera karşısına geçerek, İran devlet televizyonunda video mesaj yayımladı.

Mesajında, "Anayasanın 111. maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi bugün görevine başlamıştır." ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, İran ordusunun ABD ve İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in ayrılık ve fitne çıkarmakla kazanç sağlayamayacağına vurgu yaparak, İran halkının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkesinin, "düşman üslerini" güçlü bir şekilde hedef aldığını aktaran Pezeşkiyan, İran'a saldırı düzenleyen ülkelerin hayal kırıklığı yaşayacağını söyledi.

Pezeşkiyan, saldırılar sırasında hayatını kaybeden Ali Hamaney'e ilişkin ise, "Allah'tan, şehadete ulaşan Yüce Lider'in ruhunu şad etmesini diliyoruz." temennisinde bulundu.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.